22/12/2017 12:16


150 MHP'li İyi Parti'ye geçmek için istifa etti

mhp istifa

Antalya MHP Kaş İlçe eski Başkanı İsmail Şah Yılmaz da dahil olmak üzere 150 partili istifa kararı aldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İsmail Şah Yılmaz, yıllardır MHP’ye gönül vermiş, vatana sahip çıkılmasını isteyen Türk milliyetçileri olduklarını söyledi. 1 Kasım seçimleri sonucu başlayan olağanüstü kongre taleplerine karşılık verilmediğini, bu süreçte yaşananlar nedeniyle MHP’den istifa etmeye karar verdiklerini kaydeden Yılmaz, “Bu süreçte MHP İlçe Başkanı olarak ben ve ilçe yönetimi görevden alındık. Olağanüstü kongre isteğine ben imza atmıştım. Sorumluluk bana aitti. Ama ilçe başkanını görevden almak yerine, seçimle gelmiş tüm yönetimi görevden aldılar. Bu süreçte kesin ihraç talebiyle birçok partili ve Kaş Belediye Meclisi’nin 6 üyesi disipline sevk edildi. Bugüne kadar ihraç edildiğimizi zannediyorduk. Ancak ihraç edilmediğimizi gördük. Hâlâ MHP üyesi olarak görülüyoruz. MHP’de artık politika yapma olanağımız kalmadığını gördük. Bu nedenle MHP’den istifa ediyoruz” dedi. İsmail Şah Yılmaz ve beraberindeki istifacılar, Meral Akşener başkanlığında kurulan İYİ Parti’ye geçeceklerini söyledi.


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