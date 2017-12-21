Çavuşoğlu 'ABD'nin Kudüs kararı net bir şekilde reddedildi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda kabul edilen Kudüs tasarısına ilişkin açıklama yaptı

Çavuşoğlu, "Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da dayanışma ortaya kondu. Büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Genel Kuruldaki dayanışmadan memnunuz"

Çavuşoğlu, oylama sonucundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bugün Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da Filistin'le ve Kudüs'ün statüsüyle ilgili bir dayanışma ortaya kondu. Biz bu dayanışmadan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin konusuna sahip çıkmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bundan sonra 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD'nin Kudüs kararının ardından BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamaya da değinen Bakan Çavuşoğlu, konseydeki bir daimi üyenin vetosuyla o günkü tasarının reddedildiğini hatırlattı.