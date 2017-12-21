21/12/2017 22:45


CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kudüs kararına ilişkin açıklama

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD tarafından veto edilen Kudüs tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı

CHP lideri kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Kan ve gözyaşının hakim olduğu Ortadoğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulunda alınan Kudüs kararı Ortadoğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.


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