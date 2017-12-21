21/12/2017 22:37


Tarihi kararın ardından Erdoğan'dan açıklama

cumhurbaşkanı erdoğan

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 128 oy ile kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumdan memnuniyetini dile getirdi

"Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." 


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