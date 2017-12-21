21/12/2017 22:34


Kudüs tasarısı kararına Başbakan Yıldırım'dan ilk yorum

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Kurulunda ABD'nin veto ettiği Kudüs tasarısının kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı

Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle :"BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur. Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri BM Genel Kurulundan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil haklının güçlü olduğunu BM bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Oylama, ABD Yönetiminin Kudüs’ü İsrail’i başkenti ilan etme kararının uluslararası hukuku ve ilgili BM Kararlarını çiğnediğini, insanlık vicdanın ezici çoğunluğuna ters bir karar olduğunu inkar edilemeyecek şekilde teyit etmiştir. Bu karar gösteriyor ki, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'le ilgili alınan tek yanlı kararlar asla kabul görmeyecektir. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Türkiye her zaman Filistinli kardeşlerinin, ezilenin, adaletin, insanlığın ve Kudüs'ün yanında olacaktır."


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