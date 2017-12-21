CHP'li Özgür Özel 'Trump'ın tehdidi kınanmalı'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasına ilişkin açıklama yaptı

Özel, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından, genel kurulda oy verecek ülkelerin adeta tehdit edilmesi, onlara karşı maddi yardımlar üzerinden şantaj yapılmasının son derece yanlış olduğunu ve kınanması gereken bir tutum olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1 milyon kişinin beklentisinin taşerona kadro verilmesi olduğunu belirterek, AK Parti'nin aslında bu sistemden son derece memnun olduğunu ama 7 Haziran ve 1 Kasım seçim beyannamelerinde CHP'nin gündeme getirmesi ve yarattığı toplumsal beklenti karşısında daha fazla direnemeyerek bu sözü vermek zorunda kaldığını öne sürdü.

Bu konuda beklentinin yüksek olduğuna işaret eden Özel, "taşeronla ilgili beklenti bir yana kötü kokuların da geldiğini" söyledi. Düzenlemenin kapsamına değinen Özel, "AKP’nin aklındaki taşeron düzenlemesi, dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistemdir. O yüzden Meclise getirmek, konfederasyonlarla, taşeron işçi temsilcileriyle yüzleşmek istemiyor." dedi.

Özgür Özel, OHAL KHK'sının terörle mücadele için olduğunu ve taşeronu oyalamak, kandırmak, yıldırmak, beklentilerini boşa çıkarmak için kullanılamayacağını söyledi.

Düzenlemenin KHK ile yapılması durumunda 3 temel sıkıntının olacağına işaret eden Özel, bunların düzenlemeyi sendika ve işçi temsilcileri, muhalefet ve en önemlisi hukuktan kaçırmak olduğunu öne sürdü.

"Meclisin tatile girmesine karşı çıkıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin verdikleri gensoru önergesinin gündeme alınıp alanmayacağı görüşmelerinin yarın yapılması konusunda partilerin uzlaşma sağladığını belirten Özel, ancak Danışma Kurulu taslağında Meclisi 9 Ocak'a kadar tatil etmek isteyen bir taleple karşılaştılarını ve kendilerinin bunu reddettiğini dile getirdi.

Meclisin tatile girmesine karşı çıktıklarını vurgulayan Özel, "Bir milyon kişi, eşleri, çocukları, yakınları umutla bu Meclisten çözüm beklerken bu tatil kimin, neyin tatilidir." ifadesini kullandı.

"BM Genel Kurulundaki oylama"

Daha önce BM Güvenlik Konseyinde ABD vetosuyla reddedilen Filistin'e ilişkin karar tasarısının BM Genel Kuruluna taşınmasını olumlu ve doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Genel Kurulda her şeye rağmen gerekli oyu sağlayarak kabul edileceğine ilişkin umudumuz ve inancımız var. ABD Başkanı Donald Trump tarafından genel kurulda oy verecek ülkelerin adeta tehdit edilmesi, onlara karşı maddi yardımlar üzerinden şantaj yapılmasının son derece yanlış olduğunu ve kınanması gereken bir tutum olması gerektiğini düşünüyoruz. Süper güç olmak elinde bulunduğu gücü küstahça kullanmayı ve şantaja dönüştürmeyi eğer gündeme getiriyorsa sizin gücünüz bütün dünya kamuoyu tarafından tartışılır. Trump'un bu tutumunu kabul edilemez bulduğumuzu söylüyoruz.

CHP olarak tarihsel tutumumuzu tekrarlamak istiyoruz. Biz, Filistin ve İsrail’de iki ülkeli, iki egemen devletli ve Filistin’in toprak bütünlüğüne saygılı bir çözümü savunduk ve savunmaya devam edeceğiz."

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in genel müdürlük dönemine ilişkin şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini ve ifadede söylediği bazı sözleri aktaran Özel, "(Hükümet ve AK Parti yanlısı gördüm, aldım) diyor. Yüzlerce kişi almış. TRT’den ihraç edilen 435 FETÖ’cüden 368’ini bu beyefendi almış." dedi. İbrahim Şahin'in telefonunda ByLock çıktığını ileri süren Özel, "Hatta ilk aşamada kendinin ve eşinin telefonlarında çıkıyor ama daha sonra bu konuda bir soruşturmaya gerek yoktur veya takipsizlik kararı çıkıyor. Karar şu: 'İbrahim Şahin’in üzerine kayıtlıdır telefon ve hat ama bir başka kadın kullanmaktadır.' Bunun bırakın aktif kullanıcılığı adına ByLock kaydı olan herhangi birisi o telefonla ilgili hiçbir bağlantısı olmasa dahi açığa alınmakta, ihraç edilmekte ve mahkemelerde derdini anlatmak için çırpınmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının evine ilişkin, "Bunlar 1 milyon diyordu 100 bin dolar versinler satarım" dediğini ve bu konudaki açıklamayı dün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın yaptığını söyledi.

Özel, konuyla ilgili haberin yer aldığı bir gazeteyi göstererek şöyle devam etti:

"Bu gazete, afedersiniz, 'Kemal suspus' yazmış. Suspus olan, rezil olan, sözünü yerine getirmeyen sizsiniz. Bu gazeteye soruyoruz; sahibiniz kimse, avukatı marifetiyle verin vekaleti, dediğinizin 10'da 1'i fiyata gelin alın daireyi. Bu konuda Sayın Genel Başkanın kızı da gerekli girişimlerde bulunuyor. Hiçbir şüphe yok ama bu kadar yalanı sürdürmek de arsızlık. Bu kadar olmaz.

Buzz Rezidans dedikleri o lüks, şatafatlı fotoğraflarda herhalde kendilerine ait rezidanslardır. Mütevazi rezidans bu. Yerin adı rezidans. İnce uzun bir tane apartmana rezidans ismini takmışlar. '1 milyonluk daire' diyorlar. Dairenin dediklerinin 10'da 1'i fiyatı olmadığı ortadadır. Bugün satsan 400 bine alan çıkar mı? Bu Güneş gazetesi gibi bonkörler bunu verir herhalde normal vatandaşa satsan apartmanın durumunu gördüklerinde biraz daha fiyat kırmaya çalışırlar."