Melih Gökçek'in istifasından sonra o da görevinden ayrıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 14 yıllık basın danışmanı olarak görev yapan Avni Kavlak görevinden ayrıldı

Mustafa Tuna dönemiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki değişim süreci tüm hızıyla sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 14 yıllık basın danışmanı olarak görev yapan Avni Kavlak da gazetecilere veda mesajı göndererek görevinden ayrıldı. Kavlak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Dostlar, Tam 14 yıldan bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi’nde çalışmalarımızı ekibimizle birlikte gerçekleştirerek, bir anlamda sizlerle aynı işyerini paylaştık. Zaman su gibi akıp geçiyor. 14 yıl önce Akay Kavşağı altında başladığımız Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi çalışmalarımızı, yaklaşık 7 yıldır Güvenpark karşısındaki binamızda, profesyonel gazetecilik anlayışı çerçevesinde, tatil günü, bayram demeden, gece-gündüz sürdürmeye çalıştık.

Aynı süre içinde, metroda, otobüslerde, elden halka ücretsiz olarak dağıtılan ve haftalık yayınlanan “Büyükşehir Ankara” bültenini tam 663 sayı aralıksız çıkarttık. Bilindiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde artık yeni bir yönetim var. Bu nedenle ekibimizle birlikte 14 yıldan bu yana aralıksız sürdürdüğümüz Basın Merkezi çalışması, bugün itibarıyla sona erdi. Takdir yönetimin... Bu süre içinde eğer bilmeden üzdüğümüz, kırdığımız arkadaşlarımız, dostlarımız varsa bağışlasın, haklarını helal etsinler. Tüm dostlara, arkadaşlara sağlıklı, huzur içinde çalışma diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda daha önce belediye bünyesinde olan daha sonra özelleştirilen BELYA A.Ş’nin Genel Müdürü olan Avni Kavlak “Büyükşehir Ankara” bültenini 14 yıl boyunca aralıksız çıkardı. BELYA A.Ş ihale usulü ile aldığı bülteni kalabalık bir ekiple hazırlıyordu. Avni Kavlak ile Melih Gökçek arasındaki dostluk eskiye dayanıyor. Anadolu Ajansı7ndan emekli olan ve 14 yıl boyunca Gökçek’in her anında yanında olan Kavlak son olarak Uluslararası Radyocular Birliği tarafından ”Alkışı hakedenler” ödül töreninde Melih Gökçek’e verilen ödülü onun adına almıştı.