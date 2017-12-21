21/12/2017 07:20


Bekir Bozdağ 'Trump'ın Kudüs konusundaki tehdidi kabul edilemez'

Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı son açıklamada Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti sayan kararına karşı çıkan ülkelere karşı yaptığı tehdide tepki gösterdi

Trump'ın ABD aleyhine oy kullanacak ülkeleri kastederek, "Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz..." açıklaması yaptığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu açıklamasıyla ABD Başkanı Trump'ın Kudüs konusunda ABD aleyhine oy veren ülkeleri tehdidi kabul edilebilir bir durum değildir. ABD, zorla ve tehditle egemen ülkelerin tamamını istediği gibi yönlendiremeyeceğini bilmelidir, öğrenmelidir. Yarınki oylama bunun için de bir fırsattır. Tam egemen ve bağımsız hiç bir ülke, ABD Başkanının tehdidine ve baskısına boyun eğmez; inanıyoruz ki yarınki oylamada da boyun eğmeyecektir. Türkiye, ilkeli ve haklı duruşunu koruyacak, Filistin davasına ve Kudüs’ün statüsüne yarın vereceği oyla bir kez daha sahip çıkacaktır.

Yarın BM Genel Kurul üyesi ülkeler verecekleri oylarla eşit, tam egemen ve bağımsız bir devlet olduklarını, tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceklerini, haklının güçlü olduğunu, güçlünün haklı olmadığını ve Kudüs’ün statüsüne sahip çıktıklarını dünyaya ilan edeceklerdir."

Türkiye'nin Kudüs’ün tarihi statüsü ile uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla belirlenmiş statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğini, ABD’nin aleyhine ve Filistinlilerin lehine oyunu kullanacağını vurgulayan Bozdağ, "Türk milleti ve Türkiye, tehdit veya baskılarla karar değiştirmez." ifadesini kullandı.

 
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