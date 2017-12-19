19/12/2017 09:26


Bekir Bozdağ'dan ABD'ye Kudüs çağrısı

Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, BMGK'ya sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesine ilişkin açıklama yaptı

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BMGK'ya sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının, 14 oya karşı ABD'nin tek oyuyla veto edilmesinin tarihi önemde ve anlamlı olduğunu belirtti.ABD'nin, Kudüs konusunda BMGK'da da yalnız kaldığına dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"ABD, BM Güvenlik Konseyinin daha önce aldığı kararlara uyma çağrısında bulunan tasarıyı veto ederek yanlışta ısrar etmiştir. ABD, uluslararası hukuka aykırı bu tutumunda ısrar etmemelidir. ABD, yanlış kararından bir an önce geri adım atmalıdır."

Bozdağ, BMGK'nın bu kararının, BM Genel Kuruluna getirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"BM Genel Kurulunda da ABD yalnız kalacaktır. BM Genel Kurulu Kudüs konusunda tarihi bir karara imza atacaktır. Türkiye, BM üyelerinin Kudüs konusunda daha önce aldığı kararlara ve uluslararası hukuka sahip çıkacağına inanıyor. Türkiye, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanımasının sağlanması, Kudüs'ün statüsünün korunması için konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Her ne kadar resmiyette veto eden ABD olsa da aslında fiilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'ü (diğer bir ifadeyle beş daimi üyesinin dördü ve on geçici üyenin tamamı) aldığı bu kararla, ABD'nin Kudüs kararını veto etmiştir."

 
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