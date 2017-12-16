MHP lideri Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına sert tepki

Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Deniz Gezmiş arasındaki yaptığı benzerliğe MHP liderinden sert tepki geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, dün canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzeten Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek bir tepki geldi. Erdoğan için "Parkasız Deniz Gezmiş" nitelenmesi yapan Dilmen'e "Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar." dedi. Bu açıklamayı sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Parkasız Deniz Gezmiş" ifadesi ne Türk milletine, ne de Türk milletinin Cumhurbaşkanı'na yaraşır." dedi.