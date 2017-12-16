16/12/2017 13:57


MHP lideri Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına sert tepki

devlet bahçeli

Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Deniz Gezmiş arasındaki yaptığı benzerliğe MHP liderinden sert tepki geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, dün canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzeten Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek bir tepki geldi. Erdoğan için "Parkasız Deniz Gezmiş" nitelenmesi yapan Dilmen'e "Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar." dedi. Bu açıklamayı sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Parkasız Deniz Gezmiş" ifadesi ne Türk milletine, ne de Türk milletinin Cumhurbaşkanı'na yaraşır." dedi.


özel güvenlik bölgesi
Tunceli Valiliği açıkladı 30 bölgede o uygulama başlatıldı
devlet bahçeli
MHP lideri Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına sert tepki
Bitcoin
Bitcoin işlemlerinde Türkiye'nin dünyadaki sıralaması
Migren
Migren hastalarına müjde yeni ilaç geliyor
Arif V 216
Arif V 216'nın fragmanını izlemek için tıklayınız
İlgili Haberler
kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri tutuklu vekil Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Necmi Kadıoğlu

Ak Partili belediye başkanı istifa etti

chp Gulay Yedekci

CHP'li Yedekçi, Atatürk'ün Mirasına Yapılan Bu Saygısızlık Kabul Edilmez

CHP

CHP lideri ve yakınlarının mal varlığı için önerge verildi

Son Dakika Haberleri
özel güvenlik bölgesi

Tunceli Valiliği açıkladı 30 bölgede o uygulama başlatıldı

Bitcoin

Bitcoin işlemlerinde Türkiye'nin dünyadaki sıralaması

Migren

Migren hastalarına müjde yeni ilaç geliyor

Arif V 216

Arif V 216'nın fragmanını izlemek için tıklayınız

 Yazarlarımız
vatan OZ

Nardugan Bayramınız kutlu olsun

Ölümsüzlüğün simgesi olarak kabul ettikleri ve Türk Mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları'nı süslerler. Türkler, bu ağaçların altında, çevresinde geleneksel oyunlar oynar, kopuz eşliğinde şarkılar söyler ve eğlenceler düzenler. Nardugan nedir ? ...

Devam