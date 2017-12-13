CHP'li Yedekçi, Atatürk'ün Mirasına Yapılan Bu Saygısızlık Kabul Edilmez

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ, Florya Atatürk Deniz Köşkü’nün bakımsızlığını meclis gündemine taşıdı

“Atatürk’ün Mirasına yapılan bu saygısızlık kabul edilemez”

CHP’li YEDEKCİ, Başbakan Binali YILDIRIM’IN yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde “Florya Atatürk Deniz Köşkü’nün bakımsız bırakılmasının altında yeni bir yapı düşüncesini mi var?” sorusuna da yer verdi. “Florya Atatürk Deniz Köşkü, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere mirasıdır. Bakımsızlığıyla ve terk edilmişliği andıran haliyle toplum vicdanını rahatsız eden Florya Atatürk Deniz Köşkü’nün bu durumda olmasının perde arkasında yeni bir yapı düşüncesi mi vardır? Bu bakımsızlığın sorumlusu kimdir, gerekçeleri nedir? Ayrıntılı bir açıklama bekliyoruz. Atatürk’ün mirasına yapılan bu saygısızlık kabul edilemez” dedi.

“Bakım çalışmalarını yandaşlar değil işinin ehli kişiler yapmalı”

En yakın zamanda Florya Atatürk Deniz Köşkü’ne bakım yapılması gerektiğini vurgulayan YEDEKCİ, “ Bakım çalışmasını üstlenecek olan firmanın liyakat esasına göre seçilmesi gerekmektedir. İşinin ehli olmayan ancak iktidara yakınlığıyla bilinen firmaların bu bakım çalışmalarında yeri olmamalıdır. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

İşte CHP’li YEDEKCİ’nin soruları:

1. Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün bakımı hangi aralıklarla yapılmaktadır?

2. Bu köşk için gerekli olan personel sağlanmış mıdır?

3. Florya Atatürk Deniz Köşkü'ne gerekli bakımı yapılmakta mıdır?

4. Florya Atatürk Deniz Köşkü’ne bakım çalışması yapmayı ve yapılacak olan bakım çalışmalarında tercih edilecek firmanın liyakat esasına göre seçilmesini ve işinin ehli kişiler tarafından bu bakım çalışmalarının yürütülmesini düşünüyor musunuz?

5. Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün bakımsız bırakılmasının altında yeni bir yapı düşüncesi mi vardır?

6. Florya Atatürk Deniz Köşkü’nün sorumluluğu hangi kuruma aittir?

7. Florya Atatürk Deniz Köşkü’nün bakımsızlığının sorumlusu kimdir? Bugüne kadar ilgili sorumlu görevini neden yerine yetirmemiştir? Gerekçesiyle birlikte açıklar mısınız?