11/12/2017 09:57


AK Parti'den ihraç edilen belediye başkanı FETÖ'den gözaltında

Alemdar Öztürk

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve AKP'den daha önce ihraç edilen Adana'nın eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Adana Eminyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ü gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 3'ü meclis üyesi, 3'ü Ceyhan Ticaret Odası'ndan, 4'ü de Ceyhan Belediyesi çalışanı olmak üzere 10 kişi daha gözaltına alındı.


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