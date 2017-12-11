11/12/2017 08:15


Bekir Bozdağ'dan ABD yönetimine Kudüs çağrısı

Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının bölgede yeni kriz, kaos ve çatışmaların fitilini ateşlediğini duyurdu

İsrail güvenlik güçlerinin, iki gündür kararı protesto edenlere karşı orantısız güç kullandığına ve tartışmasız şiddet uyguladığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti: "Kullandığı orantısız güç ve uyguladığı şiddetten dolayı İsrail Hükümetini ve İsrail'i ve bunlara müsebbip ABD yönetimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümeti, orantısız güç kullanımını ve şiddet uygulamasını derhal durdurmalıdır. ABD yönetimi de geri adım atmalıdır. İslam ülkeleri ve müslümanlar, samimi ve cesur bir tutum takınmak zorundadır. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ve İslam ülkelerinin ortak derdi ve davasıdır. Bu dava, birlik ve dayanışma ile samimi ve cesur hareket edilirse ancak başarıya ulaşır."


Göz altı morlukları
Göz altı morluğu tedavisi nasıl olur
Trafik sigortası
Trafik sigortasına yüzde kaç zam yapılacak
beşiktaş
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı'ın o sözleri törene damga vurdu
İlgili Haberler
Alemdar Öztürk

AK Parti'den ihraç edilen belediye başkanı FETÖ'den gözaltında

İbrahim kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Netanyahu'nun açıklamalarına sert yanıt

Aytun Çıray

İyi Parti Bakanlığın Battal İlgezdi kararına tepkili

abdullah gül

Abdullah Gül'den Trump'ın Kudüs kararına tepki

Son Dakika Haberleri
Göz altı morlukları

Göz altı morluğu tedavisi nasıl olur

Trafik sigortası

Trafik sigortasına yüzde kaç zam yapılacak

beşiktaş

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

Devam