Bekir Bozdağ'dan ABD yönetimine Kudüs çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının bölgede yeni kriz, kaos ve çatışmaların fitilini ateşlediğini duyurdu

İsrail güvenlik güçlerinin, iki gündür kararı protesto edenlere karşı orantısız güç kullandığına ve tartışmasız şiddet uyguladığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti: "Kullandığı orantısız güç ve uyguladığı şiddetten dolayı İsrail Hükümetini ve İsrail'i ve bunlara müsebbip ABD yönetimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümeti, orantısız güç kullanımını ve şiddet uygulamasını derhal durdurmalıdır. ABD yönetimi de geri adım atmalıdır. İslam ülkeleri ve müslümanlar, samimi ve cesur bir tutum takınmak zorundadır. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ve İslam ülkelerinin ortak derdi ve davasıdır. Bu dava, birlik ve dayanışma ile samimi ve cesur hareket edilirse ancak başarıya ulaşır."