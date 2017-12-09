İyi Parti Bakanlığın Battal İlgezdi kararına tepkili

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile ilgili bir açıklama yaptı

Çıray konuyla ilgili yaptığı açıklamada: 'Yargı kararı olmadan, seçimle gelmiş olan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasını kınıyorum. Devleti ve milleti, milyarlarca lira zarara soktukları iddia edilen AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları'nın neden soruşturulmadığı ise merak edilmektedir.' ifadelerini kullandı.