09/12/2017 18:17


Abdullah Gül'den Trump'ın Kudüs kararına tepki

abdullah gül

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yaptı

Gül ykonuyla ilgili yayınladığı mesajında şunları söyledi:  “Bu yıl Filistin’in işgalinin 50’nci yılı. 50 yıldır Filistinli kardeşlerimiz işgal altında yaşıyorlar ve işgalin her türlü acımasızlığıyla zulmü ile karşı karşıyalar. Filistin’in işgali demek Kudüs’ün de işgali demek. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’tür. Kudüs’ün işgali uluslararası hukuka da aykırıdır. Birleşmiş Milletler bu işgali reddetti. Bütün bunlara rağmen maalesef Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde Başkan Trump tarafından Kudüs’ün İsrail’in resmi başkenti olduğunu ilan etti ve yakında başkente büyükelçiliği taşıyacağını duyurdu. Bu sadece Filistinlilere, Arapla değil bütün dünya müslümanlarına yapılan büyük bir provokasyon, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bunu bütün dünya müslümanları reddetmek durumundadır” dedi.

Gül, “Tabi cumhurbaşkanları, krallar seviyesinde sokaktaki insanlara kadar herkes elinden gelen her türlü tepkiyi şiddete başvurmadan göstermek zorunda. Bu çervevede yarın Yenikapı’da yapılacak olan mitingi organize eden bütün Türk uluslararası gönüllü kuruluşları, teşkilatları cani gönülden tebrik ediyorum ve bütün vatandaşlarımızı bu mitinge destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.  

 


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