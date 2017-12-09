09/12/2017 12:16


Son dakika CHP'liler Ataşehir Belediye binası önünde toplandı

Ataşehir

Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi'nin görevden alınmasının ardından CHP'liler Ataşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi dün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.00'da Ataşehir Belediye binasına gelmesi bekleniyor.  Belediye binasını bulunduğu Kızıl Begonya Caddesi polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve CHP flamaları ile belediye binasının önüne gelenler, polis tarafından aranarak içeri alınıyor.

 

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