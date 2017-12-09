CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı

CHP’li İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar sonucunda görevinden uzaklaştırıldı

İlgezdi’nin, ‘İmar Kanunu’na muhalefet’, ‘Rüşvet ve yolsuzluk’, ‘Devlet İhale Kanunu’na aykırı hareket’, ‘Haksız mal edinme’, ‘İhaleye fesat karıştırma’ gibi iddialar üzerine görevden alındığı açıklandı. Bakanlık açıklamasında özetle şu iddialar yer aldı:

- İlgezdi’nin, belediye başkanı seçilmeden önce yaptığı işleri seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, bu işlerine yakın akrabaları, siyaset ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığıyla, kendi varlığını gizleyerek devam etmesi. Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakınının İlgezdi’yle ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi ve gerektiğinde yeni şirket kurdurularak ya da yakın akrabalarının mevcut şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak yürütülmesi.

- Yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinilmesi.

- Ataşehir Belediyesi’nin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, belediye başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak belediyenin zararına sebebiyet verilmesi.”

'MUVAZAALI İŞLEMLER'

Bakanlığın açıklamasında iddialara örnek olarak Oda Kule 1 ve Oda Kule 2, Erguvan Park ve Buz Rezidans gösterildi:

BUZ REZİDANS: Parseldeki belediye hissesinin muvazaalı işlemlerle devredilmesi, ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi.

ERGUVAN PARK: Usulsüz, rant amaçlı imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmesi, alanda yapılacak inşaat ve yapıların kullandırılması ihalesine fesat karıştırılması .

ODA KULE: Oda Kule 1 ve Oda Kule 2’de imar mevzuatına aykırı işlemler yapılması. Tüm bu işlemlerin belediye başkanının akrabaları ve ortakları ile onların akrabalarıyla karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirilmesi.”

'VERİLMEYECEK HESABIM YOK'

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dün akşam kendisine destek vermek için belediye önünde toplananlara şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi belediye başkanı olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikayet etsin. Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok.”