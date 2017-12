Hak Hukuk Adalet Diye Dinleyen Salonda Kılıçlaroğlu'na Man Adası Parası Hediye Edildi

Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in büyükelçilik konutunda CHP heyeti için verdiği özel yemekli davete katıldı. Çarşamba akşamı ise büyük halkla buluşmasıı gerçekleştirdi

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-ÖZEL HABER- İngiltere’ye 5 Aralık akşamı gelen CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık sabahı resmi görüşmelerine başladı. Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü. Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Londra temaslarına 6 Aralık öğlen devam etti. Brexit ve Irak'taki referandum ağırlıklı geçen toplantıda Türkiye'de demokrasi konuşuldu. İngiliz bakan ile Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Kılıçdaroğlu'na Man Adası parası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Londra'da Man Adası parası hediye edildi. Kuzey Londra'da halkla buluşan Kılıçdaroğlu'na CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme tarafından Isle of Man Adası parası hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddiası ile ilgili belgeleri savcılığa vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Belgeleri savcılığa verin dediler, vereceğiz" dedi. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' yanıtı ise şöyle omuştu: “Yurt dışına giden tek kuruş para yok” CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, Kılıçdaroğlu'na, Londra’da Isle of Man Adası parası vererek konuyu gündeme tekrar getirdi.

Brexit ve Türkiye’de demokrasi

Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz bakan ile Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Bakan ile görüştükten sonra Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in büyükelçilik konutunda CHP heyeti için verdiği özel yemekli davete katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, Başkan yardımcısı Kazım Gül, CHP İskoçya Başkanı Nihat Oymak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'ın yer aldığı heyet eşlik etti.

Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç

Kemal Kılıçdaroğlu Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile 6 aralık öğlen yemeğinde görüştü. Türkiye anamuhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da.Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik konutunda görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, aynı akşam Londra’da halkla buluştu

Büyük Halk Buluşmasında Demokrasi vurgusu

CHP İngiltere ve İskoçya Birliği tarafından organize edilen halk buluşmasında katılmak üzere Wood Green Bölgesindeki Decorium salonuna gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, coşkulu bir konuşma yaptı.

Kadın erkek eşitliğinin olduğu, üniveristelerin bilgi ürettiği, özgürce konuşan Türkiye, Ortadoğuda, dünyada, imrenilen Türkiye, zengin kültürünü dünyaya tanıtan Türkiye istiyoruz bunun için çalışıyoruz. Bu özlemle ilerliyoruz. Bunun icin mğcadele edtyoruz. Sizde bu mücadeleye geleceğizniz için coçuklarınız için katkıda bulunmak zorundasınız.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Atatürk bizim olduğu kadar sizinde.Bu vatan bizim olduğu kadar sizide vatanınız bu topraklar sizin olduğu kadar bizimde toprağımız. Gazi Mustafa Kemal bizim olduğu kadar sizinde . Zaman zaman mutsuzluğa kapılıyoruz, biliyorum. Biz haklıyız ve mutlaka kazanacağız.”

Kılıçdaroğlu : “Demokrasiyi getireceğiz”

“Cocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Demokrasi mücadelesinde şunun altını ciziyoruz. Demokrasi mücadelesinde sağ sol ayrımı yoktur. Alevi sünni, Laz kürt Türk abaza cerkez ayrımı yoktur. Insan olmak vardır. Demokrasi mücadelesinde once insan olmak vardır. Kimsenin can ve mal güvenliği yok Türkiye’de. Demokrasi ile can güvenliğimizi de sağlıyacağız . Hep beraber demokrasiyi savunacağız. Barış bildirisine imza atan akademisyenler üniveristeden atıldı. Tamamını geri alacağız üniversitelere. Halkın oylarıyla seçilen vekiller hapiste. Hepsini çıkaracağız. Gazetecileri hapisten çıkarağız. Böyle ülkede demokrasi olur mu. Demokrasiyi getiereceğiz. Laik hukuk devletinin güvencesiyiz. Demokraisyi insan haklarını savunuyoruz.İnsanı seviyoruz. Düşünce farklıklılarını kimlik farklılıkllarını ülkemizin zenginliği olarak kabul ediyoruz. Hakka hukuka adalete yürüyoruz. Yürüyüşümüz kutlu olsun hepinizi selamlıyorum saygılar sunuyorum.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kudüs'ün ortasına Trump bir bomba koydu

İngiltere temasları kapsamında başkent Londra'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump Kudüs kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının dün akşam bütün haber kanallarına düştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kudüs'ün ortasına Trump bir bomba koydu. Derinden yaraladı bu bizi, Ortadoğu'yu ve barışı özleyen herkesi derinden yaraladı. Nasıl olur da böyle bir yere, acının, kanın ve gözyaşının egemen olduğu böyle bir yere gelir bir bombayı koyarsınız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek

Kılıçdaroğlu, gazetemiz baskıya girdiği gün İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldi. Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuştu. Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katıldı. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, temasların ardından 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek.

CHP milletvekili İlhan Kesici,

CHP milletvekili Selin Sayek Böke,

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

CHP İngiltere Başkan Yardımcısı Kazım Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yardımcılarından Öztürk Yılmaz

İAKM ve Cemevi'nden Savaş Hurman ve Suna Hurman Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'den İngiltere'ye getirdiler.

Filey Property sahibi İmam Göztaş, Avrupa Gazete sahibi Vatan Öz ve Cemevi üyeleri