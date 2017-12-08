Selahattin Demirtaş hakkında mahkeme kararını verdi

1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıla kadar yargılandığı farklı davaların görülmesine başlandı. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verdi

Selahattin Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istemesi nedeniyle duruşmaya katılmadı.Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen dava öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, Demirtaş'ı yaklaşık 150 avukat temsil ederken, izleyici bölümüne salonun kapasitesi kadar kişi alındı. Mahkeme başkanı, savunma hakkını kısıtlamak istemediğini bu nedenle isteyen her avukata söz vereceğini ancak bunu kötüye kullanılması halinden bundan vazgeçeceği uyarısını yaptı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın, gönderdiği 12 sayfalık dilekçede, bizzat duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu, yargılamanın durdurularak, SEGBİS ile savunmasının alınmasına izin veren yasa hükmünün iptali için, mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurusunda bulunmasını talep ettiğini belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının beyan ve talepleri alındı. Mahkeme daha sonra ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına hükmetti. Ayrıca dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin istenmesi için bazı mahkeme ve il emniyet müdürlüklerine de müzekkere yazılmasına karar verem mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2018 tarihine ertelendi.