Erdoğan ile Çipras arasında Lozan gerilimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yaptığı ziyarette Yunanistan Başbakanı Çipras ile Yunan mevkidaşı Pavlopulos ile görüştü. Yapılan görüşmelerde Lozan Antlaşması'na dair fikir ayrılıkları yaşandı

Yapılan basın toplantısında konuşan Çipras, “Lozan Anlaşması’ndan geri dönüş olmayacaktır. Türkiye ile iletişim kanalımızı genişletmek çok önemli. Yunanistan’ın darbecileri destekleyecek bir ülke olmadığını Sayın Erdoğan’a söyledim. Yunan yargısının kararları saygıyla karşılanır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ile yaptığı ortak basın toplantısında Lozan tartışması yaşanmış ve Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın güncellenmesi gerektiği görüşünü yinelemişti. Pavlopulos’un yanıtı “Antlaşmayı gözden geçirme ya da değiştirme gibi bir kavramı kullanmıyoruz” oldu. Yunan Cumhurbaşkanı’nın sözlerine katıldığını ifade eden Çipras, Lozan’ın gündemde olmadığını söyledi.

Çipras ortak basın toplantısında, “Komşumuzla çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde tansiyon yüksel ve bu dönemde bizim bölgemizdeki, Ortadoğu’daki ve Avrupa’daki gelişmeler endişe verici. Bu dönemde iletişimin ve iletişim kanallarımızı genişletmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da karşılıklı saygı çerçevesince yapmalıyız” dedi.

Çipras, Ege Denizi’ndeki ihlallerin bitmesi gerektiğini söylerken, Türkiye ile güven kurmak için çalışma yapmaya karar verildiğini duyurdu.

Erdoğan ise, “Gerçekten bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Ziyareti iki ülke diyalogunda önemli bir adım olarak görüyorum” dedi. Erdoğan, Lozan Anlaşması’nın güncellenmesi gerektiğini tekrar dile getirdi. Erdoğan Lozan Anlaşması’nın 11 ülke arasında olduğunu söylerken “Lozan konusunda hala anlaşılmayan noktalar var. Lozan’ı Ege’ye hapsedip bitirmeyelim. Lozan sadece Ege’yi mi kapsıyor? Ege’nin dışında Lozan’la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya’daki azınlıkların hukuku yok mu? Bu anlaşmayla azınlıkların haklarını nasıl teminat altına alacağız? Bunların hukukunu araştırmak, korumak, özellikle de Yunanistan’daki yönetimin görevi olsa gerek. Bizim toprak bütünlüğü ile ilgili sıkıntımız yok” dedi.

Erdoğan Batı Trakya’daki azınlığın durumunu da gündeme getirerek bölgede yaşayanların durumunun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, darbeci askerlerin iade edilmesi için resmi olarak çağrıda bulundu ve “Türkiye’de işkence, idam söz konusu değildir. Bunların Türkiye’ye iadesi mümkündür” dedi.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda kalıcı çözüm istenildiğini fakat Rum Kesimi’nin İsviçre’de masadan kalktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Sözcü