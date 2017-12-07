07/12/2017 07:58


İyi Parti lideri Akşener'den Trump'ın Kudüs kararına tepki

Meral Akşener

'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz' açıklamasını yapan ABD Başkanı Trump'a Meral Akşener'den sert tepki geldi

Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trump'ın aldığı bu karara tepki gösterdi. İşte Akşener'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşım: İç politikada sıkışan Trump, hiçbir başkanın kullanmadığı yetkiyi kullanarak İslâm alemini derinden incitmekle kalmadı, İsrail-Filistin barış görüşmelerine de zarar verdi. Bu durumu şiddetle kınıyorum. İYİ Parti’nin iktidarda olduğu güçlü bir Türkiye’de bu kararı alamazlardı.

 
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