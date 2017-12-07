07/12/2017 07:54


Başbakan Yıldırım Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi

binali yıldırım

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada “ABD Başkanının Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu Barış Sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora’nın kutusu açılmıştır.” ifadelerini kullandı.

KUDÜS KARARINI KINADI

Kararı şiddetle kınadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Filistin ve Ortadoğu Barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs’ün bütün kutsal mekânlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir. Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesini 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam Dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır.”

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