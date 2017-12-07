07/12/2017 07:46


CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Trump Kudüs kararıyla dünyada yalnız kalacaktır'

kemal kılıçdaroğlu

İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orada yaptığı konuşmada, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine ilişkin kararına tepki gösterdi

İngiltere CHP Birliği tarafından Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Londra´da düzenlenen halkla buluşma ve dayanışma gecesine katılan Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı açıklamalarına tepki göstererek, şunları söyledi:

“1960’larda gencecik çocuklarımız gidip Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte mücadele etti. Mezarlarını orada bıraktığımız çocuklarımızın anıların hala unutmadık ve bir bomba oraya konuldu. Biz, Gazi Mustafa Kemal’in çocukları olarak, onun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlık mücadelesini hep önde tutarak ve bütün bağımsız milletlerden önde tutarak yürürken, Filistinliler de aynı mücadeleyi yaparken, oraya böyle bir bombanın konulmasını asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının yanında sonuna kadar duracağız, sonuna kadar destek vereceğiz. Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır. Biz Filistin halkının haklı davasının yanında duracağız, yanında olmayı da sürdüreceğiz çünkü bize bu dersi Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Sürekli, daima mazlum halkların yanında olacağız, bedel ödeyen mazlum insanların, halkların yanında olacağız, yanında olmayı da sürdüreceğiz.”

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