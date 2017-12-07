07/12/2017 07:44


Bekir Bozdağ 'ABD'nin verdiği karar yok hükmündedir'

Bekir Bozdağ

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı

Bozdağ açıklamasında, "Aldığı haksız, gayri adil, bölgeyi, dünyayı ateşe atan, uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD'yi kınıyoruz. Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs'e/Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır." dedi.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump'ın kararı, Kudüs'ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırıdır. Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz."

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