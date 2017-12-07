07/12/2017 06:44


Dışişleri Bakanlığı 'ABD yönetiminin Kudüs kararını gözden geçirmesi gerekir'

Dışişleri Bakanlığı

"ABD yönetiminin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Filistin’in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye bunun savunucusu olmaya devam edecektir. Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahse konu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır.ABD yönetimini, son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs’ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."

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