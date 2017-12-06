06/12/2017 17:07


CHP'den Kılıçdaroğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama

Bülent Tezcan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili CHP'li Bülent Tezcan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü partisinin Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'ndaki sözleriyle, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen yapılanması ile örtüştüğü ifade edilmişti. Aydın'ın suç duyurusunda ayrıca "bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt [Gülen yapılanması] tarafından adı geçen siyasi partiye [CHP] empoze edildiği hususunda toplumda yaygın bir kanaat oluşmuştur" denilmişti.

CHP YANIT VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığıyla ilgili tartışmalara yönelik soruya şu yanıtı verdi: "Buyursunlar. Mecliste çoğunlukları var. Hodri meydan. Siyaseti genel başkanımız onların icazetiyle yapmıyor. Hakaret arıyorlarsa ağızlarından çıkan hakaret. Her yere hakaret ediyorlar. Oysa bu ülkede ihanetin adı bunların yönetim dönemleridir. Kimseye kaptırmazlar vatana ihanet meselesini. Buyursunlar hodri meydan. Parlamento orada. Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla korkutacaklarını sanıyorlar. Bu tehditlere pabuç bırakmadık bırakmayacağız."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu, "2017'de milleti tepeden gören, ağzına gelen her şeyi söyleyen, servet içinde yüzen ve servetinin hesabını milletin önüne koymayan bir Recep Tayyip Erdoğan var… Şunu da düşünsün Erdoğan, yahu bu ülkede huzur bırakmadın. Konuşuyorsun 80 milyon geriliyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler ve konuşması içindeki diğer ifadeler Erdoğan'ın avukatı tarafından suç unsuru teşkil ettikleri gerekçesiyle duyuru dilekçesine eklenmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınları, haklarında yurtdışına para transfer ettikleri iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu’ndan Aralık ayı başında 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemişti.


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