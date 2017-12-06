Erdoğan CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP liderinin dün Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" etkinliğinde kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.