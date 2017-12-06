06/12/2017 10:17


Erdoğan CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu

erdoğan ve kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP liderinin dün Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" etkinliğinde kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

 

Kudüs
Kudüs şehrinin önemi nedir
Ilgaz Dağı Milli Parkı
Ünlü kayak merkezine 'derhal boşaltın' talimatı
Salman Gülen
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı
son depremler
Irak bu sabah yeniden sallandı
Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor
Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
Meral Akşener

Meral Akşener'den hükümete Reza Zarrab tepkisi

Serpil Kemalbay

HDP grup toplantısında Reza Zarrab çıkışı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Ankara'da Başbakan Yıldırım'a Zarrab hakkında çağrı yaptı

devlet bahçeli

MHP lideri Bahçeli'den gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar

Son Dakika Haberleri
Kudüs

Kudüs şehrinin önemi nedir

Ilgaz Dağı Milli Parkı

Ünlü kayak merkezine 'derhal boşaltın' talimatı

Salman Gülen

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

son depremler

Irak bu sabah yeniden sallandı

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Noel Şarkıları

Merhabalar, Aralık ayına merhaba dememizle birlikte Noel, Noel tatili ve de 2017’ye de hoşçakal deme vakti gittikçe yaklaşıyor.  Bu telaşlı ve koşuşturmalı dolu günlerde bakalım neler var.    PORTOBELLO ...

Devam