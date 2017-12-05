HDP grup toplantısında Reza Zarrab çıkışı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Kemalbay, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, dün akşam Nuriye Gülmen’i ziyaret ettiğini belirterek, Gülmen ve Semih Özakça’nın OHAL ile KHK’lara karşı mücadelede sembol olduğunu savundu.

Gülmen ve Özakça'nın açlık grevlerine devam ettiğine dikkati çeken Kemalbay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na her iki ismin dosyalarını bir an önce görüşmesi çağrısında bulundu.

"Yolsuzluk, rüşvet, hayali ihracat, kara para aklanması dönemiyle karşı karşıyayız." diyen Kemalbay, şöyle devam etti:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, oturuyor kalkıyor bir yalandan, bunun bir algı operasyonu olduğundan bahsediyor. Bu dört bakanı, şu Mecliste aklamadınız mı? Niye Yüce Divan'a göndermediniz. Eğer bir ülkede yolsuzluk, rüşvet, kara para aklaması, suç varsa onun araştırılacağı yer demokratik kurumlardır. Halkın önünde şeffaf, demokratik bir şekilde siz hesap verirsiniz ondan sonra iftira atan varsa bunu herkes görür. Ama siz ne yapıyorsunuz; her şeyin üstünü örtüyorsunuz ve ondan sonra ‘böyle bir şey yok’ diyorsunuz. İşte bu sürecin işleyişi de aynen bir organize suç çetesinin saklanması sürecidir.

Aslında devletin başında organize bir çete vardır. Bu ülke aslında bir çete ile yönetiliyor. Eğer çete ile yönetilmesiydi, demokrasiyle yönetilseydi o zaman biz bu ithamlar karşısında demokratik süreçlerin işlediğini ve Meclisin kurumları içerisinde aklanma süreci yaşandığına tanıklık ederdik. Neyden kaçıyorsunuz?"

Reza Zarrab'ın Türk bayrağı önünde bir televizyon kanalına verdiği mülakatın fotoğrafını gösteren Kemalbay, "Bayrağın önüne oturtulan bu şahıs aslında bugüne kadar ortaya saçılmış olan bütün pisliklerin tanıklığını yapan ve içinde yer alan kişidir. Aynı zamanda bu çürümenin, yozlaşmanın faillerinden ve AKP, saray iktidarının da ortaklarındandır. Eğer öyle olmasaydı böyle bir fotoğraf ortaya çıkabilir miydi?" ifadesini kullandı.

"Bu millete yapılmış bir saldırı değildir. Bu mesele basbayağı bir rüşvet, talan, hırsızlık meselesidir." görüşünü savunan Serpil Kemalbay, Suriye’nin Afrin kentine yönelik yapılan açıklamaları da eleştirdi. Kemalbay, "Türkiye’yi yeni bir savaşın içerisine sokmaya çalışarak bu sıkışmışlıklarını aşmaya çalışıyorlar. Erdoğan, savaşı kışkırtmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ne istiyorsunuz Afrin’den diye soruyoruz ama cevap alamıyoruz." ifadelerini kullandı.