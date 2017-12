CHP lideri Ankara'da Başbakan Yıldırım'a Zarrab hakkında çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor

CHP’nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle, Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda konuşan Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları şöyle:

Buradan Ankara’dan, bütün dünyaya bütün kadınlara sesleniyoruz. Siyasette daha fazla olunuz, gücünüzü gösteriniz. Gösteriniz ki haksızlığı hukuksuzluğu yaratanlar kaçacak delik bulamasınlar. Bugün önceki genel başkanımız Deniz Baykal’ı Almanya’ya yolcu ettik. Bütün dualarımız Deniz Baykal ile. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Gönlü burada, o çünkü yıllarını cumhuriyet için verdi, mücadele etti, demokrasi için mücadele etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri için mücadele etti. Deniz Bey'e şifalar diliyoruz.

"KUDÜS ÜZERİNDE KİMSE OYUN OYNAMASIN"

Kudüs Ortadoğu’nun kilit taşıdır. Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın. Eğer yanlış bir karar alırlarsa, Ortadoğu’da yeniden kanın, gözyaşının nedeni olurlar. İsrail ile Filistin’in bir araya gelip görüşerek devletlerini kurmalarını, Filistin’i tanımalarını elbette istiyoruz. Hiç kimse onlara olan desteğimizi engelleyemez.

Bugün 5 Aralık, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği 83’üncü yıl. Ben size başka bir örnek vereyim. 1934’te Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olurken, Fransa 1944’te, İtalya 1946’da verdi, Japonya 1945’te verdi, Çin 1947’de verdi, Yunanistan 1952 yılında verdi. Belçika 1960 yılında verdi. İsviçre 1971 yılında verdi. Bu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar sağduyulu düşündüğünü, eşitliğe ne kadar önem verdiğini gösteren en temel kurallardan birisidir.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE TALİMATIM…”

Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu çok iyi biliyordu ve yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Erkekler cephede savaşırken, onlara top mermisini götüren bu ülkenin yılmaz kadınlarıydı. Ve o kadınlara şükran borçluydu. Ve Atatürk 1934 yılında bunu verdi. Yeter mi? Hayır yetmez. Cinsiyet kotasını, en sağlıklı şekilde getiren CHP’dir. İlk Genel Başkanlığımdan sonra yüzde 33 cinsiyet kotası getirdik. Aynı zamanda yüzde 10 gençlik kotası getirdik. Yeter mi? Hayır. Ama bunun parlamentoda siyasi partiler yasasına da girmesi lazım. En az yüzde 33 oranında cinsiyet kotasını kabul etmesi lazım. Ben bütün kadınların önünde söz veriyorum, önümüzdeki günlerde grup başkanvekillerine talimatım; Yüzde 33 cinsiyet kotasını içeren siyasi partiler yasası değişikliğini TBMM’ye sununuz.

“MAN ADASI’NDA ŞİRKET KURANLAR ANLAYAMAZLAR AMA BU KADININ DRAMINI EN İYİ ANNELER ANLAR”

Hayatın acısını en derinden yaşayan bu ülkenin kadınlarıdır. Özellikle ekonomik darboğazın en büyük acısını kadınlar çeker. Açlıktan bebeği ölen anneler, soğuktan bebeğini kaybeden anneler, geçen hafta değinmiştim, bir kez daha değineceğim. Konya Ereğli’de 40 günlük Ayaz bebek hayatını kaybetti. Annesi sabah kalktı, çocuğunu emzirmek istedi, baktı çocuğu hayatını kaybetmiş. Tek odalı evde kalıyordu, camları kırıktı, kıştı ve çocuk hayatını kaybetmişti. Bu annenin dramını Man Adası’nda şirket kuranlar anlayamazlar ama bu kadının dramını en iyi anneler anlar. Samsun’da Kübra bebek açlıktan öldü. Van Gürpınar’da çuval içinde çocuğunu taşıyan babanın acısını asla unutmadık.

“HER TÜRLÜ VERGİYİ SENİN SIRTINDAN ALIYORLAR”

Durumu iyi olan, köşeyi dönen pırlanta alır vergi yoktur, yakut alır vergi yoktur. Ama bir de 12 saat direksiyon sağlayan kamyon şoförünü düşünün. Dünyanın en ağır vergisini ödüyor. Kamyon şoförü, TIR şoförü, traktör kullanan çiftçi kardeşlerime söylüyorum. Dünyanın en pahalı mazotunu sana satıyorlar. Her türlü vergiyi senin sırtından alıyorlar.

Neymiş millilermiş, yerlilermiş. Sen vergi cennetlerinde şirket kurarsan, sen ne yerlisin ne millisin. Sen ancak ancak olsa gayri millisin sen.

“ELİNDE VİSKİ KADEHİ, AYAĞINDA EN PAHALI ŞORT, ALTINDA YATI, BÜTÜN LİMANLARI GEZER O DA MAZOT ALIR”

Elinde viski kadehi, ayağında en pahalı şort, altında yatı, bütün limanları gezer o da mazot alır. Bir kuruş vergi ödemez, bir kuruş. Bu ülkenin bütün kamyon şoförlerine, traktör kullanan bütün çiftçilere sesleniyorum. Kardeşim, sen bunun hesabını soracaksın. Ne zaman? 2019’da soracaksın. 2019’da kadın hareketiyle biz bunları sandığa gömeceğiz.

“BU MAN’CILAR GİDERLER YURTDIŞINDA TEZGAH KURARLAR”

Bir şey daha, ayda 1404 lira alan bir asgari ücretliyi düşünün. Gelir vergisi öder, KDV öder, ÖTV öder, ama bu Man’cılar giderler yurtdışında tezgah kurarlar. Diyorlar ki ‘efendim dokunmayın...’ Hepsine dokunacağım, hepsini gece uyutmayacağım. Bu milletin vicdanını ayağa kaldıracağım. 1 Sterlinlik şirkete 15 milyon dolarlık para niçin gelir? Hala cevabı yok. Ve bekliyoruz cevabını. Efendim ‘adil vergileme’ getirdik diyorlar. Vergilemede adalet yok. Sen vergi kaçırmak için her türlü dümeni çevireceksin, döneceksin fakir fukaranın kefen bezinden dahi vergi alacaksın. Sonra da dönüp diyeceksin ki ‘Kılıçdaroğlu niye bunları konuşuyorsun’ Konuşacağım, konuşacağım, konuşacağım. Vicdanları ayağa kaldırana kadar konuşacağım.

Hala belgeler sahtedir diyorlar. Kendilerine cevabım çok basit. Madem ki sahteydi, Meclis’te komisyon kuralım, çoğunluk sende. Gelmiyorsun, komisyon kurmuyorsun, sahte olduğunu da sen biliyorsun. Sen istiyorsun ki sahtekarlıklar ortaya çıkmasın. Benim sözüm söz, bunu sonuna kadar takip edeceğim.

“SEVGİLİ ERDOĞAN, GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM SENİ, SEN BİLMİYORSAN BEN SANA SÖYLEYEYİM”

Efendim bu bir şirket ticaretiymiş… Bu hangi şirket? Cevap yok. Ortakları kim? Cevap yok. Transferler niye yapıldı? Cevap yok. Şirketin sermayesi ne? Cevap yok. Sıtkı Ayan kimdir? Cevap yok. Kazım Öztaş kimdir? Cevap yok. Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum seni, sen bilmiyorsan ben sana söyleyeyim. Oğluna sor, damadına sor, dünürüne sor. Onlar gayet iyi bilirler. Hepsini biliyorum bunların.

“ENİŞTEN ZİYA İLGEN’İN MAN ADASI’NDA ŞİRKETİ VAR MI?”

Sevgili Erdoğan doktoru yanına al. Enişten Ziya İlgen’in Man Adası’nda şirketi var mı? Enişte, Man Adası’nda niye şirket kursun? Bunları bileceğiz. Ve bu şirketin sermayesi nedir?

“SENİN 2002’DE OY VERDİĞİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2017’DEKİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN MIDIR?”

AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Ben senin oyuna her zaman saygı gösterdim. Sen vatanseversin, benim gibi. Siyasal düşüncene de saygı gösteririm. Ama elini vicdanına koy. Şu sorumu bir düşün. Senin 2002’de oy verdiğin Recep Tayyip Erdoğan 2017’deki Recep Tayyip Erdoğan mıdır? İstanbul’dan geldi, Keçiören’de mütevazı bir apartman dairesinde kaldı. Milletvekili lojmanlarını sattı ‘Ben de bu millet gibi yaşayacağım’ dedi.

2017’de milleti tepeden gören, ağzına gelen her şeyi söyleyen, servet içinde yüzden ve servetinin hesabını milletin önüne koyamayan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Sevgili AK Partili kardeşim, bu gerçekleri vicdanında sorgula. Ama senin düşünme zamanın geldi artık.

Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Adalet olmazsa bir ülkede olmaz. Milyonlarca mağdur yaratılırsa bu olmaz. Devlet adaletle yönetilir. Bilgiyle, tecrübeyle yönetilir.

Şimdi de kafayı iş adamlarına taktılar. Açıklama yapıyor, “Önce kabinemize sesleniyorum” diyor. “bunların hiçbirine” yani iş verenlere. “Çıkış izni asla vermemelisiniz” Yani yurtdışına iş adamlarını çıkaramazsınız. Bunlar vatan hainidir diyor. E biz de onun için sana iyi gözle bakmayız. İşadamına gidiyorsun niye dışarı gidiyorsun? E gidip sorsana Man Adası’nda ne işin var diye…

“SEMİH’İ VE NURİYE’Yİ DERHAL GÖREVLERİNE BAŞLATACAKSIN”

Hiç birisinin can ve mal güvenliği yok. Hiçbirimizin can ve mal güvenliği yok. Tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği nokta. Ben Sayın Erdoğan’a tavsiyede bulunayım. Sen Türkiye’den iş adamlarının kaçmasını istemiyorsan, bütün milletvekillerini serbest bırakacaksın. İki, gazetecileri serbest bırakacaksın. Üç, medya özgürlüğünü sağlayacaksın. Dört, yargı bağımsızlığını sağlayacaksın. Üniversiteleri susturmayacaksın. Beş, görevine son verdiğin bütün akademisyenleri, bütün hocaları iade edeceksin. Semih’i ve Nuriye’yi derhal görevlerine başlatacaksın. Ben sana bu ülkeyi seven, bu ülke için mücadele eden sade bir yurttaş olarak sesleniyorum. Ülkeni seviyorsan bunu da yapacaksın.

“SEVGİLİ ERDOĞAN ÜLKEYİ SEN YÖNETİYORSUN FARKINDA MISIN?”

Devlet hukukun üstünlüğü içinde yönetilir, adaletle yönetilir. Şantajla tehditle yönetilmez. Ekonominin geldiği hale bakın. Sayın Erdoğan’a söyleyeyim, git bir bak bakalım. Mobilyanın başkenti İnegöl’e git bakalım. Yaprak kımıldamıyor niçin? OSTİM’E git bakalım, yaprak kımıldamıyor. Sorumlusu kim? “Bunun sorumlusu CHP’dir diyecek” Sevgili Erdoğan ülkeyi sen yönetiyorsun farkında mısın?

Beyefendi sarayda tüpgazı unuttu. Yahu tüpgazın fiyatı 100 liraya yaklaştı. Sen bunu biliyor musun? Son 1 yılda kuru fasulyeye yüzde 31, nohuta yüzde 30, limona yüzde 26, patatese yüzde 49, yumurtaya yüzde 20, süt yüzde 14 zamlandı. Peki ücret artışları ne oldu? Yüzde 7,9. Her şeye zam, fatura ücretliye, çiftçiye çıktı.

Suriyelileri de sormuştum. Demişti ki “Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık” İyi peki kardeşim, ben de çıktım sordum. Bu 30 milyar doları nerede harcadın? Kimin için, ne zaman harcadın? Recep Akdağ cevap verdi. Efendim “Yol yaptık, yoldan Suriyeliler geçmiyor mu?” Allah akıl fikir versin. Vallahi de billahi de buraya harcamadın.

“BU 30 MİLYAR DOLARLA BÜTÜN SURİYELİLERE EV YAPILIRDI”

Peki, abileri konuştu. Efendim diyor “Suriyeliler için AFAD eliyle 2,3, belediyeler olarak 6 milyar, STK 1,2 harcadık. Asıl büyük yardımı milletimiz yapıyor” diyor. Topladım hepsi 9,5 milyar dolar ediyor. 20 milyar 500 milyon dolar ortada yok. İçinizde 20 milyar dolar para harcayan milleti duydunuz mu siz? Hala soruyorum sevgili Erdoğan, bu 20 milyar doları nerede harcadın, kimin için harcadın. Bu 30 milyar dolarla bütün Suriyelilere ev yapılırdı. Üstelik 25 milyar dolar da artardı.

“BİR SAHTEKARIN ARKASINA TÜRK BAYRAĞI’NI FON OLARAK KULLANAN HAVUZ MEDYASINI KINIYORUM”

Gelelim, hayırsever işadamı Rıza Sarraf’a. Dün hayırsever bir işadamıydı, devletin protokolünde yer alıyordu. Rıza Sarraf en önde oturuyor. Havuz medyası, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Televizyona çıkardılar, Türk bayrağını arkasına koydular. Bir sahtekarın arkasına Türk Bayrağı’nı fon olarak kullanan havuz medyasını kınıyorum. A Haberi de kınıyorum, A televizyonu da kınıyorum. Bu sahtekarı, şarlatanı hiç utanmadan televizyona çıkaracaksınız, arkasına türk bayrağını koyacaksınız. Bir de tweet atıyorlar “Rıza Sarraf’a şeref madalyası takmalıydık” E şimdi tak bakalım. Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin. Bir sahtekara, kendini bilmeze, bir rüşvetçiye Türk bayrağını fon olarak kullandırtamazsın. Kullandırtan adam vatan hainidir.

“KİMDİ BU MİLLETVEKİLLERİ?”

Oturdular bakanlar getirdiler, önünde diz çöktü bakanlar, plaketler verdiler. İtiraz edildi, rüşvet çarkı çıktı ortaya. Meclis’te komisyon kuruldu. AK Partinin milletvekilleri rüşvet alan bakanları akladılar. Rüşvet alan bakanların yüce divana gitmesini engellediler. Kimdi bu milletvekilleri? Hakkı Köylü, Kastamonu milletvekili. Sahtekarı aklayan bir kişidir. Yılmaz Tunç, Bartın milletvekili.

Kemal Şerbetçioğlu, Bursa milletvekili. İlknur İncegöz, Aksaray milletvekili. İsmet Su, Bursa milletvekili. Bilal Uçar, Yusuf Başer, Ayşe Türkmenoğlu, Konya milletvekili. Ben bunlara denmiştim ki “siz Rıza Sarraf’ın önüne yatıyorsunuz” Şimdi yattığınızı daha iyi görüyorsunuz daha iyi görüyorsunuz değil mi? Benim haklı çıktığımı daha iyi görüyorsunuz değil mi? Ve yurtdışına çıkış yasağını kaldırdılar. Bu nasıl devlet anlayışıdır?

Amerika’da gözaltına alındı. Bizimkilerde bir telaş. En çok da gözünden öptüğüm adam telaşlanıyor.

“ŞEREF MADALYASI TAKILACAK KİŞİYİ AMERİKA HAPSE ATTI”

Şu Amerikalıların da yaptığı zulüm, vereceksin kardeşim ‘vermiyorum’ diyor. Sonra şeref madalyası takılacak kişiyi Amerika hapse attı. Nota verdik, iki sefer. Şimdi AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Bir sahtekar için, rüşvetçi için iki kez nota veren hükümet, Kuzey Irak’ta askerlerin başına çuval geçirdiğinde bir nota bile vermedi.

“ADAM SONUNDA BÜLBÜL KESİLDİ KONUŞMAYA BAŞLADI”

Korku neydi biliyor musunuz? Ya Rıza Sarraf konuşursa. Adam sonunda bülbül kesildi konuşmaya başladı. Rıza Sarraf, sahtekardır ama devletin sırlarını da parayla alan birisidir. Bakanlara rüşvet veren birisidir. Önünde diz çöktüren biridir.

Tarih 11 Ekim 2013; Rıza Sarraf’la dönemin işçileri bakanı telefonda konuşurlar.

Sarraf, “MİT beni takip ediyor. Emniyet beni takip ediyor. Bu doğru mu?” diye telefon ediyor. Güler’in cevabını okuyorum “Abicim sen hiç o konuda rahat ol. Sen rahat ol. Vallahi böyle bir şey varsa, senin önüne ben yatarım ya. Senin içişleri bakanlığında bir şeyin yok, MİT de bir şeyin yok.” Yani bir şeyin olursa ben senin önüne yatarım diyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı söylüyor. Bakana diz çöktürmüş, neyle parayla. Devletin sırlarını öğreniyor, neyle? Parayla.

Sarraf’ın rüşvet dağıttığı birisi de Süleyman Aslan. Buna da Erdoğan sahip çıktı. Bakın ne diyor genel müdür için. Ayakkabı kutusunu evde tutup içine dolarlar koyan Erdoğan ne diyor: “Banka genel müdürünün dürüstlüğünden şüphem yoktur” Sormuyor ya arkadaş, kendi bankası dururken evde ayakkabı kutularının içine dolarları niçin istiflesin? Bunu sormuyor. “Olsa olsa saflığının kurbanı olmuştur. Olayı farklı yerlere çekme gayreti var” diyor. Bir şarlatan, bankanın genel müdürüne açıkça rüşvet verdi. Fakat bu yetmiyor, o da çok önemli.

Bu hükümetin tuttuğu avukat. New York’ta mahkemede savunuyor Rocco. Rıza Sarraf diyor ki “ben rüşvet verdim” diyor. Bu avukat söz alıyor, hükümetin tuttuğu avukat. “Yüksek makamlara rüşvet yollayan Atilla değil, Zarrab’tı. Süleyman Aslan Zarrab’tan utanmazca rüşvet aldı” Açık ve net Zarrab’ın Süleyman aslan’a rüşvet verdiğini söyledi. Senin gönderdiğin avukat o genel müdürün rüşvet aldığını söyledi. Sen ne yaptın? Ziraat bankası yönetim kuruluna atadın.

“SARRAF BÜLBÜL GİBİ ÖTÜNCE VATANSEVER OLMAKTAN ÇIKTI, HAİN OLDU”

Sarraf bülbül gibi ötünce vatansever olmaktan çıktı, hain oldu. Tıpkı FETÖ gibi, aynı menzile yürüyorlardı. Şimdi düşman oldu. Ne istediyse verdiniz. Sarraf’a da ne istediyse verdiniz. Bakan istedi, verdiniz. Her şeyi para karşılığında yaptınız.

“SARRAF’IN CASUS OLDUĞUNU BEN ZATEN DAHA ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİM”

Savcılık soruşturma açmış. Gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği gerekçesiyle mal varlığına el konulmasına karar vermiş. Sarraf’ın casus olduğunu ben zaten daha önceden söylemiştim. Ben şu soruyu sordum. Sarraf’a bu bilgileri kim verdi? Devletin sırlarını kim verdi?

“18 NİSAN 2013 TARİHİNDE DÖNEMİN BAŞBAKANI ERDOĞAN’IN ÖNÜNE BİLGİ NOTU BIRAKILIR, KONUSU RIZA SARRAF’TIR”

Rıza Sarraf’ı da izleyen bu devletin saygın kurumları var. 18 Nisan 2013 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan’ın önüne bilgi notu bırakılır, konusu Rıza Sarraf’tır. MİT, 3 sayfalık bilgi notu bırakılır. Yapılan tüm sahtekarlıklar anlatılır. “İran’a yönelik ambargoya rağmen, İranlı şahısların para transferini gerçekleştirmesi bağlamında, Sarraf’ın yakın gelecekte ABD tarafından yasaklı kişiler listesine dahil edilebileceği, Türkiye – ABD ilişkilerinde sorun yaşanabileceği, Ebru Gündeş evliliği nedeniyle kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken, Ekonomi bakanı Çağlayan ve Bakan Güler ile ilişkisinin ortaya çıkması halinde hükümet aleyhine kullanabileceği değerlendirilmektedir “diyor. Ne zaman bu tarih, 17 – 25 Aralık’tan 9 ay önce söylüyor.

“SENİN HÜKÜMETİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE İHANET ETTİ”

Ben Recep Tayyip Erdoğan’a söylüyorum. Bu sahtekarlığın yaptığı dolandırıcılık, bakanlarına verdiği rüşvet. Senin önüne konuldu. Sen ne yaptın? Sen bu dosyayı kapattın? Sen sahtekarlığı görmezden geldin. Şimdi casusmuş efendim, e zaten casus, zaten sahtekar. Bu bilgileri kim verdi? Bu bilgilerin tamamını senin bakanların, yani senin hükümetin verdi. Senin hükümetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ihanet etti. Bütün sırlarını götürüp Sarraf’a teslim ettiler.

Ben bunları söyledim, savcılar kulaklarını tıkıyordu. Hala rüşvet dağıtıyordu. Şimdi uyandılar. Erdoğan diyebilir ki “Rıza Sarraf beni kandırdı” Tıpkı FETÖ beni kandırdı gibi, PKK beni kandırmadı gibi. Valla söylüyorum Erdoğan, Sarraf seni hiç ama hiç kandırmadı. Bütün olaylardan senin ta en başından beri haberin vardı. 17 – 25 Aralık’tan 9 ay önce bu devletin en saygın kurumu 3 sayfalık bilgi notu konuldu. Sen o dosyayı da kapattım. Efendim kim verdi bilgileri? Senin hükümetin verdi.

Şimdi soruşturmayı yapan savcılara sesleniyorum. Savcı kardeşlerim, sahtekarın peşine düştünüz, biraz geç düştünüz. Onu beraat ettirdiniz, soruşturma dosyasını kapattı bazı savcılar. İlk yapacağınız iş Sarraf soruşturma dosyasını kapatan hakimleri savcıları meslekten atacaksınız. Onlar bir sahtekarı savundular.

İki, ona o bilgileri veren bakanları, hükümeti de sorgulayacaksınız. Rıza Sarraf’a ben bilgi vermedim, telefonla konuşmadım. Yan yana gelmedim, her konuştuktan sonra aleyhime dava açtı. Ben de şunu söyledim “açmazsanız namertsiniz” dedim. Ben haklı çıktım.

Bu devlet sırlarını satmak yeni değil. FETÖ terör örgütüne kozmik odayı açan bunlar değil miydi? Bunların yatacak yeri yoktur. Eğer vatana ihanet eden birilerini arıyorsunuz, o birilerinin başında sarayda oturan vardır.

Sevgili Erdoğan, senin bakanların Sarraf’a her türlü bilgiyi verdi. Sen kozmik odayı terör örgütüne açtın. Sen başbakan değil miydin? Bütün bunlardan haberin yok muydu? Kuş uçsa haberin vardı senin. Hesabını vereceksin kardeşim, hesabını 2019’da sandıkta soracağız.

“GEL BİNALİ YILDIRIM, PARLAMENTOYU HAREKETE GEÇİRELİM”

Sayın Binali Yıldırım’a açık çağrı yapıyorum. Ama Türkiye’yle ilgili davanın Amerika’da görüşülmesi beni rahatsız ediyor. Samimi bir çağrı yapıyorum. Madem ki savcılık soruşturma açtı. Gel Binali Yıldırım, parlamentoyu harekete geçirelim. Bizim ülkemizde demokrasinin olduğunu, adaletin olduğunu, rüşvet dağıtanın da yiyenin de suçlandığını ve mahkum edildiğini bütün dünyaya ilan edelim. Gelin dosyayı yeniden açalım, soruşturma komisyonu kuralım. Bu olayı Amerikan yargısına değil biz çözelim. Biz kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim. Bu samimi çağrımı yapıyorum.