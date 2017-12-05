05/12/2017 10:04


Anıtkabir'de gözyaşlarına boğulan Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyor

2. Abdullah

Son olarak 2013 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozalesine çelenk koyup saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarına hakim olamamıştı

Beş yıl önce 5 Mart 2013’teki bu ziyaretten sadece 13 gün sonra Kral Abdullah şok bir çıkış yaparak, Türkiye’ye özellikle de Başbakan Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Kral, ABD’de yayınlanan The Atlantic dergisinden gazeteci yazar Jeffrey Goldberg’e verdiği mülakatta şunları söylemişti:“Batılı muhataplardan bazıları Ortadoğu’da demokrasinin ancak Müslüman Kardeşler’le sağlanabileceğini düşünüyor. Müslüman Kardeşler ise, Ortadoğu’da toplumun gerici bir vizyonunu ve Batı karşıtı politikalarını empoze etmek istiyor. Mısır ve Türkiye’de gelişen bir Müslüman Kardeşler hilalini görüyorum. Türkiye’de AKP İslamizm’in daha yumuşak bir versiyonunu teşvik ettiğine inanıyorum. Erdoğan için demokrasi bir otobüs yolculuğu ‘Durağıma varınca, o otobüsten iniyorum’ diyor. Mısır’da Mursi, (2013’te Mısır Cumhurbaşkanı idi) altı yedi yılı alan Türk modeli yerine bir gecede bir Erdoğan olmak istedi.”

 

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