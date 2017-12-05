05/12/2017 10:02


Deniz Baykal Almanya'ya götürüldü

deniz baykal

CHP eski Genel Başkanı Antalya milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin devamı için Almanya'ya gitti

51 gündür Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal bugün sabah erken saatlerde Almanya'ya götürüldü. Baykal, fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'daki bir merkeze yatırılacak.

DOKTORU GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, 1 Aralık'ta sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Erkan İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" ifadelerini kullanmıştı.


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