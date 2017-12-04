04/12/2017 13:10


CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 5 Aralık Salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek

Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek. Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında da Türkiye ve dünya gündem konularında birer konuşma da yapacak olan Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle toplantılara katılacak, ayrıca Türk vatandaşları ile de buluşacak.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine, Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile CHP milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve PM üyesi Gülseren Onanç’ın da katılacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, 9 Aralık Cumartesi, günü yurda dönecek.


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