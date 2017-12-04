04/12/2017 10:14


Başbakan Yıldırım Güney Kore'yi ziyaret edecek

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, 4-6 Aralık tarihlerinde Güney Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek

Güney Kore'ye bugün gidecek olan Başbakan Yıldırım, ülkenin başkenti Seul'de Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı  Moon Jae-In tarafından kabul edilecek Yıldırım, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye  Kyun ile de bir araya gelecek.Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği  alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, güncel bölgesel  ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.Başbakan Yıldırım, Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle  görüşecek ardından da Busan'daki Türk şehitliğini ziyaret edecek.Yıldırım'ın Güney Kore ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik  ilişkilerin kuruluşunun 60'ıncı yılına denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor.

 

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