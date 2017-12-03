03/12/2017 12:43


CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidecek

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 5 Aralık'ta başlayacak Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katılacak, Türk vatandaşlarla buluşacak.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'ın yer alacağı heyet eşlik edecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, temasların ardından 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek.


Fenerbahçe Kasımpaşa maçı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak
soğuk ve yağışlı hava
AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geldi, 13 derece birden düşecek
Mustafa İnce
CHP'li belediye başkanına saldırıyla ilgili flaş gelişme
Cüneyt Çakır
Hakem Cüneyt Çakır dev maçı yönetecek
deprem haberleri
Ekvador'da 6 şiddetinde deprem oldu
İlgili Haberler
Mustafa İnce

CHP'li belediye başkanına saldırıyla ilgili flaş gelişme

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri 'Engelli vatandaşlarımız için hep birlikte mücadele edelim'

meral akşener

İyi Parti lideri Akşener'den Reza Zarrab çıkışı

Son Dakika Haberleri
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak

soğuk ve yağışlı hava

AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geldi, 13 derece birden düşecek

Cüneyt Çakır

Hakem Cüneyt Çakır dev maçı yönetecek

deprem haberleri

Ekvador'da 6 şiddetinde deprem oldu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam