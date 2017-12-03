03/12/2017 09:33


Başbakan Yıldırım'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Toplum içinde onurlu, etkin ve eşit bir rol üstlenmenin, engelli-engelsiz bütün insanların en tabii hakkı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Engelli vatandaşlarımızın daha müreffeh yaşamaları, üretken ve aktif fertler olarak toplum hayatında yer almaları için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinciyle hayata sarılmaları ve birçok başarı mucizesine imza atmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Engellilerin yetenek ve birikimleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve hayatın her alanında varlık göstermelerinin, toplumsal zenginliğin daha da artmasını sağlayacağına işaret eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın bakımı, barınması, eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik her türlü faaliyeti takdirle karşılıyorum. Toplumun engellilik konusunda bilinçlendirilmesini ve engelli ailelerinin desteklenmesini hedefleyen bütün kampanya ve projeleri yürekten destekliyorum. Engelsiz bir dünya için herkesi en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bütün vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum."


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