03/12/2017 09:31


CHP lideri 'Engelli vatandaşlarımız için hep birlikte mücadele edelim'

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı

Engelli yurttaşların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmak ve onlara engelsiz bir dünya yaratmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Her an bir engelli adayı olduğumuzu unutmayalım ve onları sosyal hayatın bir parçası yapmak için birlikte mücadele edelim." 


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