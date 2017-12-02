02/12/2017 13:35


Kadir Topbaş'ın Reza Zarrab paylaşımları

Kadir Topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, sosyal medya hesabından yargılama süreci başlayan Reza Zarrab hakkında açıklamalarda bulundu

Topbaş, 'New York'taki Zarrab Davası Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir' derken, 'Meşru hükümeti devirmeye çalışan  şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir' dedi. 

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"New York'taki Zarrab Davası Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir. Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır"

"17/25 Aralık kumpas sürecinde, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye çalışan şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir"

"Hiçbir hukuki karşılığı olmayan kağıtları belge diye sallayıp siyaset yaptıklarını zannedenler yine hüsrana uğrayacaklardır."

"Dış odaklı saldırılara alkış tutmak, üst aklın borusunu öttürmek Türkiye'ye zarar verir. Geleceğimizi sıkıntıya sokar."

"Hiç şüphe yoktur ki; saldırıların hedefi Türkiye'dir. Milletimiz bunun farkındadır ve bu saldırılar karşısında her zamankinden daha fazla kenetlenmiştir."

"Bütün kumpaslar gibi bu son tezgah da dağılacaktır. Dış odaklı saldırılar, milletimizin basiret duvarına çarpıp erimeye mahkumdur."

"Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlere en büyük engel Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın güçlü liderliğidir."

"Bugün, Türkiye'nin milli haysiyetine saldıranlara "Dur" deme günüdür."


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Kadir Topbaş'ın Reza Zarrab paylaşımları
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