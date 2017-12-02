02/12/2017 13:25


CHP liderinin talimatıyla İstanbul'daki kongreler durduruldu

CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. Buna göre 3 Şubat'ta başlatılan kongreler süreci durduruldu

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda, "CHP İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz" denildi.


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