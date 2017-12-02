Meral Akşener'i Trabzon'da meşalelerle karşıladılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı'nda meşalelerle karşılandı

Artvin'deki bir dizi programa katılmak üzere bu sabah Ankara'dan Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı’nda partililerce coşkuyla karşılandı.

Dikkat çeken Atatürk detayıİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da hazır bulunduğu karşılamada VIP Salonu önünde bekleyen bir grup genç de meşale yakarak Akşener'e sevgi gösterisinde bulundu.

Dikkat çeken Atatürk detayıKarşılamada ''Karadeniz'in gelini Trabzon'a hoş geldin'' yazılı pankartın yer alması dikkat çekti. Burada bir süre partili kurmaylarıyla görüşen Akşener vatandaşları da selamladı.

Dikkat çeken Atatürk detayıAkşener daha sonra araç konvoyuyla Artvin'e hareket etti.