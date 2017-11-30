30/11/2017 21:23


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

erdoğan ve merkel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arası ilişkiler ve Suriye'de yaşananlar konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Merkel ile bilgi paylaşımında bulundu. Mülteciler konusuna da değinilen görüşmede, Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye’ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemine işaret eden Erdoğan ve Merkel'in, Almanya'da hükümeti kurma çalışmalarının neticelenmesinin ardından, üst düzey ikili temaslara ivme kazandırılması konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.


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