30/11/2017 09:20


Reza Zarrab'ın ifadesi hakkında hükümetten ilk açıklama

Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Reza Zarrab'ın tanık olduğu dava hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Bozdağ, ABD'de yargılanan Zarrab ile ilgili, 'ABD'de Zarrab ile ilgili dava başlıyor. Zarrab baskıyla iftiracı haline geldi.Onunla eş zamanlı olarak anamuhalef lideri Türkiye'nin cumhurbaşkanını ve ailesini karalayan bir iftira kampanyası başlattı. New York'takini ABD ve oradaki FETÖ'cüler sürdürüyor. Türkiye ayağını da eş zamanlı olarak ana muhalef lideri sürdürüyor. Bunları ayrı düşünmemek lazım. İkisinin de hedefinde Türkiye var. Kılıçdaroğlu gibi kukla bir lider isteniyor. Bu iftira kampanyalarını beraber yürütüyorlar. Kim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye saldırırsa onlarla görüşmek için Sayın Kılıçdaroğlu gönüllü destekçi oluyor.' dedi. 

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