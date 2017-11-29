Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yakınları Man Adası'na milyonlarca dolar gönderdi

Ana muhalefet partisi olan CHP lideri, bir süredir kamuoyunda tartışılan ve Erdoğan'ın "ispatlanırsa istifa ederim" dediği iddialar konusundaki sözlerine Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya diyerek başladı. İşte o sözler

AVRUPA\LONDRA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini söyledi.

Para transferlerine ait belgelerin ellerinde olduğunu söyleyen CHP lideri, bir süredir kamuoyunda tartışılan ve Erdoğan'ın "ispatlanırsa istifa ederim" dediği iddialar konusundaki sözlerine "Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya" diyerek başladı.

"Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım. 21 Kasım 2017'de yine sorular sordum. 'Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin' dedim." diye konuştu.

1 Ağustos 2011'de Man Adası'nda, Sıdkı Ayhan'ın 1 sterlin sermayeyle Bellway adlı bir şirket kurduğunu ve daha sonra Kasım Öztaş'a devrettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, daha sonra bu şirkete yapılan para transferlerini şöyle sıraladı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında okuduğu para transferleri

15-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen 2,5 milyon dolar

15-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan 2,5 milyon dolar

26-12-2011 Ziya İlgen 1,25 milyon dolar

26-12-2011 Mustafa Erdoğan 1,25 milyon dolar

27-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Osman Ketenci 1,25 milyon dolar

27-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Gündoğan 1,25 milyon dolar

28-12-2011 Mustafa Gündoğan 250 bin dolar

28-12-2011 Osman Ketenci 1 milyon dolar

29-12-2011 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan 1,45 milyon dolar

04-01-2012 Ahmet Burak Erdoğan 2,3 milyon dolar

"Şimdi diyecekler ki, bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde." diyen Kılıçdaroğlu ayrıca bu para transferlerine ait banka dekontlarının da elinde olduğun söyledi ve konuşmasını "Hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta." diyerek tamamladı.

Erdoğan'ın avukatı Özel: Belgelerin tamamı sahte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AKP'den ilk yanıt ise Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" dedi.

Şeffaflık Derneği Türkiye Başkanı Oya Özarslan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerle ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

Yeni bir iddia var mı belgelerde?

Şimdiye dek Erdoğan'ın kendi mal varlığı konuşulurdu, şimdi oğlu, kardeşi gibi birinci derece yakınlarının da mal varlığı gündeme girmiş oluyor. Yakınlarının üzerinde varlığını tuttuğu iddiası var. İkinci iddia, aynı Başbakan Yıldırım gibi yakınlarına ait işlemler için off-shore'da şirket açıp vergiden kaçındığı yönünde."

İddiaya konu olan işlemler yasa dışı mıdır?

Man Adası'nın, oradaki ülkelerin kanuna uygun. Bizim kanunumuza ilişkin de bir yasak yok. Burada iki mesele var: offshore ve vergiden kaçınma. Dünyanın her yerinde bütün siyasiler için bu açıklanması gereken bir problemdir. İngiltere Kraliçesi'nden Madonna gibi ünlülere bir sürü önemli figürün oraya parasını koyduğunu biliyoruz. Kendi ülkelerinde vatandaşa her şey için vergi koyuyor, ticaret yapanlardan vergi istiyorlar. Zenginlerin cennetinde vergi yok, yoksulsan var. Bu vergi adaletsizliği doğuruyor. İki nokta var: Kanuna uygunluğu meşru ya da yasal olmasını getirmez. Uluslararası kamuoyunda vergi kaçırmaya karşı yürütülen bir mücadele var."

Türkiye'de işin kanuni boyutu nedir?

Paradise Belgeleri'nde olduğu gibi Türkiye'de ek yüzde 30'luk vergiye tabii olacağına dair bir hüküm vardır. Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz beş yılda bu vergi cennetlerinin listesine ilişkin kararnameyi açıklaması gerekiyordu. Yıldırım ve Erdoğan'ın yakınlarının şirketleri ve birçok kurum için bundan bahsedebilecektik. Kararname çıkmadığı için vergi alamadık. Neden? İkinci mesele, gizlilik. Kendi isminizi göstermek zorunda kalmadan, başkasına vekalet vererek şirket kurabiliyor, işlemleri sürdürebiliyorsunuz. Yolsuzluk, üçüncü dünya ülkelerinden kaçırılan paralar, aklanan paralar bu vergi cennetlerinde tutuluyor."

Siyasilerin sorumluluğu nedir?

Biz siyasilerin mal varlıklarını kamuoyuna açıklamasını istiyoruz. Erdoğan'ın 4 milyon tl gibi sadece kendine ait olan mal varlığı resmi gazetede açıklandı. Ama çocuklarına, birinci derece yakınlarına ait varlıkları katmadığı için onların üzerinde para tutup tutmadığını bilmiyoruz oysa siyasetin sorumluluğu gereği bunları açıklamak zorundasınız Açıklanamayacak bölümler, haksız kazanımlar, fazla yükselişler varsa, halktan gizlenmiş olur. Çocukları üzerinde de epeyce mal mülk olduğunu görüyoruz şu anda. Bu kendisinin miydi yoksa siyasi hayatı boyunca elde ettiği para mıdır? Neden açıklamadı? Bunlar bazı sorular... Ama zannediyorum 'Çocuklarımındır' diyecek."

Kaynak: BBC TURKCE