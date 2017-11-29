6 soruda Reza Zarrab davası son durum nedir

En çok merak edilen davada son durum.Geçen yıldan bu yana Türkiye'nin gündemini meşgul eden ABD'deki Reza Zarrab davasında jüri seçimi tamamlandı ve davanın görülmesine bugün başlandı

AVRUPA\LONDRA - Yargıç Richard Berman, 27 Kasım Pazartesi günkü oturumda, üyelerin bu davada jürilik yapmaya ehil olup olmadıklarını ya da herhangi bir çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının anlaşılması için bir dizi soru ve kriter sundu. Berman, jüri seçimi sırasında okuduğu bu metinde, bununu bir ceza davası olduğu ve "ABD Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olarak adlandırıldığını söyledi. Berman, ayrıca Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yanı sıra benzer ya da aynı suçlarla başka isimlere de suçlama yöneltildiğini ancak bu davada bu isimlerin yargılanmayacağını söyledi.

Bir başka deyişle, her ne kadar kamuoyu tarafından bu süreç Zarrab davası olarak bilinse de resmi olarak jüri önüne çıkartılan bir tek Atilla oldu.

Savcılığın son hazırladığı iddianamede ise Atilla'nın yanı sıra İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu toplam dokuz sanık yer alıyor.

ZARRAB

Sanıklar, ABD'nin İran'a nükleer programı nedeniyle uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanıyor. Yargıç önüne çıkan sanıklar Zarrab ve Atilla, daha önceki oturumlarda suçlamaları reddetti.

Türkiye de bu davayı "kendisine dönük açık bir kumpas" olarak nitelendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık 2013'te yapılan yolsuzluk soruşturmalarını "tarihin en büyük tuzaklarından biri" olarak tanımladı ve aynısının şimdi ABD'de tekrarlandığını söyledi. Ayrıca, davanın savcıları hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kaynak: BBC Turkce