Reza Zarrab tanık olarak Amerikan jürisi önüne çıktı

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve savcılıkla işbirliğine giden Reza Zarrab jüri karşısına çıktı

AVRUPA\LONDRA - Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve savcılıkla işbirliğine giden Reza Zarrab jüri karşısına çıktı.Davayı takip eden gazeteciler Twitter hesaplarından Zarrab'ın yemin edip ifade vermeye başladığını aktarıyor.Gazeteci Pete Brush Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Reza Zarrab, savcılıkla işbirliği yaparken üç yükümlülüğü olduğunu söyledi: 'Yalnızca ve yalnızca gerçeği söylemek, ABD hükümetiyle işbirliği yapmak ve bundan sonra hiçbir suça karışmamak'" diye yazdı.

Brush, Zarrab'ın "İşbirliği sorumluluğu kabul etmenin ve cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu" dediğini aktardı.

Kaynak - BBC Turkçe