Erdoğan'dan Man Adası yanıtı, Yurt dışına giden tek kuruş para yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

AVRUPA-Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, "Bir tomar kağıdı sallayara, 'Dekontları da bunlar' dedi. Ne gazetecilere ne adli makamlara vermedi. İddia edildiği gibi yurt dışına giden tek kuruş yok. Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki "Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan, "bu zat" diye bahsetti.Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddiası ile ilgili olarak, "Aslında ticaretle uğraşan birisi yurtiçinde de yurtdışında da şirket kurar, satar para havale eder, alır. Bu 5 isim asla o zikrettiği şirkete veya yere para göndermiş değil" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada ismi geçen kardeşlerim, eniştem, dünürüm ve diğerleri, üst düzeyden zaten davalarını açacaklar ve hukuki olarak bu işin mücadelesini verip, yakasından bu adamın düşmeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerinin "ilk iftira atışı" olmadığını, daha önce de kendisinin İsviçre'de hesapları olduğunu söylediğini hatırlattı.

Erdoğan, "İspata davet ettiğimdeyse belge gösteremeyip rezil oldu" dedi, konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bir ara tsunami felaketinde toplanan paraların gönderilmediğini öne sürdü. Konuyla ilgili belgeler ortaya konunca, yine pişkinliğe vurup kulağının üzerine yattı.

"Bir başka zaman, o dönem bakan olan Hayati Yazıcı arkadaşımızın ÖSYM Başkanı'na mail gönderip 'Şu kişiyi üniversiteye yerleştirin' dediğini öne sürdü. Bu mailin de sahte olduğu ortaya çıktı. Çıkıp özür dahi dilemedi."

Kaynak: BBC Turkçe