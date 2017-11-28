28/11/2017 08:33


İyi Parti milletvekili İsmail Ok 'Biz iktidara yürüyoruz'

İsmail Ok

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında MHP liderinin söylediği “Hesabımız acıklı olacak” sözlerine yanıt verdi

Yaptığı açıklamada hükümetin FETÖ ile mücadelesini eleştiren Ok, bir gazetecinin, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak modellerine ilişkin teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine de şunları söyledi:  “Bunları gülerek, üzülerek izliyoruz. İYİ Parti açısından bunların değerlendirilecek bir yanı yok. Bunların Türk Milleti’ne faydası yok. Onların insanlığa yakışmayan sözlerine rağmen onlara en ufak olumsuz söz söylemeyeceğiz. Türkiye’nin gündemi işsizlik, adalet, çökmüş eğitim sistemi. İyi Parti’nin a, b, c formülleriyle, barajlarla, ittifaklarla kaybedecek zamanı yoktur. Biz iktidara yürüyoruz.” 

 

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