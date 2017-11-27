27/11/2017 13:35


İyi Parti'ye geçmek için MHP'den istifa ettiler

mhp istifa

MHP Bilecik'in Pazaryeri eski ilçe başkanı Ender Metin dahil 25 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı

Grup adına konuşan Ender Metin, Pazaryeri ilçesinden 60 kişinin MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçeceğini söyledi. Metin, yaptığı açıklamada: “İstifa etme amacımız İYİ Parti’ye geçmektir. MHP’ye 15 yıldan uzun zaman verdim. Eski ocak başkanı ve ilçe başkanıyım. Bizi bu zamanda getirdikleri için insanlara beddua etmiyorum, dua da etmiyorum ama bir gün inşallah bizim tekrardan hep beraber olacağımıza inanıyorum. Böyle olmasını istemezdik. MHP’den bugün itibariyle hepimiz istifa ediyoruz. Bu saatten sonra İYİ Parti’ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bir şeylere bu zamana kadar Devlet beyin önderliğinde hep beraber devam ettik. Doktrin teşkilat hiçbir zaman sorgulanmaz, yargılanmaz, infaz edilmez diye yola çıktık ama bazı şeyler yanlışsa yanlıştır, insanlar bir kere ölür, biz bir kere doğru yolda olduğumuza inandık bu yolda devam ediyoruz. Pazaryeri’nde MHP’lilerin yüzde 80’i istifa ediyor. Şu anda 60 kişi istifasını veriyor. Eski belediye başkanı adaylarımız, MHP’den şu an görevde bulunan belediye encümenlerimiz, kurucu başkanlar istifa ediyorlar.” ifadelerini kullandı.


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