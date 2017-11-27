27/11/2017 13:28


TBMM Başkanı gazeteci Yılmaz Özdil'e dava açtı

İsmail Kahraman

Geçtiğimiz günlerde yeniden Meclis Başkanı seçilen İsmail Kahraman, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında dava açtı

Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu tazminat davasının dilekçesinde, Özdil'in, 16 Kasım 2017'de yayımlanan köşe yazısındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu, yazının başlığında "TBMM Başkanı" ibaresi kullanılarak, bahsedilen tüm olaylarla Kahraman'ın irtibatlandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

"Davalının bu söz ve değerlendirmeleri, bir gazetecinin söyleyeceği sözler olarak kabul edilemez. Bu sözlerin eleştiri olmadığı, düşünce açıklaması düzeyinde bulunmadığı, açıkça hakaret ve aşağılama, küçük düşürme amacı taşıdığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunulan dilekçede, Özdil'den 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Suç duyurusu

Öte yandan avukat Olgaç, müvekkili Kahraman adına Özdil hakkında, aynı yazı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in bahse konu yazıyla TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen "kamu görevlisine hakaret" ile 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılması istendi.


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