27/11/2017 08:45


CHP liderinden beraberlik çağrısı 'Bir arada kardeşçe yaşayalım'

kemal kılıçdaroğlu

Antalya’nın Kemer ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada önemli bir çağrıda bulundu

Güzellikte ihtiyaç duydukları bir şey olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Huzur içinde yaşamak. Türkiye’de huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster doğu, ister batıda, ister güney, ister kuzeyde yaşıyorsak huzur içinde olmalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşadığımız bölgeler farklı olabilir, ama bayrağımızın altında güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dertlerimiz de olabilir, afetler de yaşabiliriz. Ama huzur olduğu zaman dayanışma içinde bütün sıkıntıları aşabiliriz.”

“Ben size sadece ve sadece huzur vaat ediyorum” diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ben size güzel bir Türkiye vaat ediyorum. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bunun mücadelesini el birliğiyle vereceğiz. 2019’a az kaldı. Gerginlik ve kavgalardan bıktık. Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşte olursak olalım, bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Bağırmak ve çağırmakla ülkeler yönetilseydi, büyüyebilseydik vallahi biz şu anda dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla, kavga ederek olmuyor. Bu işler başka ülkelere kafa tutarak olmuyor. Barış içinde yaşamak istiyoruz.” 


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