İbrahim Kalın 'Türkiye Mısır halkının acısını paylaşıyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı

Mısır halkına baş sağlığı dileklerini ileten Kalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun terörizmi insanlığa karşı suç olarak görmekte, bu görüşünü tüm uluslararası, bölgesel ve ikili temaslarında kuvvetle dile getirmektedir. Dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan elim hadiseler, terörizme karşı mücadelede etkin uluslararası iş birliğinin hayati önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Mısır halkının bu menfur saldırıdan kaynaklanan acısını içtenlikle paylaşmaktadır."